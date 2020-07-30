В Калуге ночную гонщицу постигла мгновенная кара

Ночью 29 июля в Калуге на запись видеорегистратора попали опасные манёвры водителя легкового автомобиля.

- Вот так постигла мгновенная карма, сегодня ночью на Карла Либкнехта, барышню, которая, судя по возрасту, только получила права, но почувствовала себя гонщицей, - написал автор видео в группе «Калуга за рулём» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по этой записи, водитель с регистратором ехал по левой полосе, а лихач – по правой. Когда в правой полосе начала притормаживать машина скорой помощи, водитель красной легковушки резко перестроился влево, а потом вправо, подрезав автора видео. И тут же лихача остановили инспекторы ДПС.

Тем временем

Калужанину грозит три года за кражу 400 литров дизельного топлива. Подробности.

В Калужской области три человека утонули за два дня. Подробности.