Калужанину грозит три года за кражу 400 литров дизельного топлива

В калужскую полицию обратился работник организации по перевозке грузов и сообщил об утере топливной карты, с которой было похищено 400 литров дизельного топлива. Сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей.

По версии полиции, хищение топлива совершил 53-летний калужанин, случайно нашедший на улице топливную карту. На автозаправке он проверил ее баланс и выяснил доступное количество топлива. Никому не сообщив о незаконном владении картой, мужчина с ее помощью заправил дизельный автомобиль своего знакомого. Оставшиеся литры он залил в несколько канистр. Правоохранителям фигурант пояснил, что таким способом хотел расплатиться со знакомым за ремонтные работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Калужанину грозит до 3 лет лишения свободы.