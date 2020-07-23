Калужский министр прокомментировал установку новых камер на улице Кирова

Как мы уже рассказывали, жители Калуги в соцсетях жаловались на водителей, которые в ночное время устраивают гонки на улице Кирова. Эту проблему обсудили на планёрке в городской управе.

Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ предложил успокоить движение установкой камер, которые будут фиксировать нарушения. Этот вопрос он поручил проработать совместно с министерством дорожного хозяйства.

Однако в четверг, 23 июля, министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ в рамках прямой линии в «ВКонтакте» сообщил, что новые камеры на улице Кирова не планируется устанавливать.

- Ночные поездки мотоциклистов – это вопрос не установки камер, а деятельность наших коллег из органов ГИБДД, - считет Голубев. - Как вы видите, эта работа ведётся систематично, она не требует дополнительных мер по установке камер на улице Кирова.

Он напомним, что на перекрёстках Кирова с улицами Ленина и Московской уже работают комплексы фиксации нарушений.

Тем временем

В Калуге продлили перекрытие улицы Московской. Городские чиновники предупредили всех только через три дня. Подробности.