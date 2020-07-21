Движение на улице Кирова успокоят камерами скорости

Жители Калуге в соцсетях жалуются на водителей, которые в ночное время устраивают гонки на улице Кирова. Эту проблему обсудили на планёрке в городской управе.

Врио городского головы Дмитрий Денисов поручил проработать с областным министерством дорожного хозяйства возможность установки видеокамер, фиксирующих нарушения скоростного режима, на улице Кирова.

- Нужно, чтобы для калужан, которые хотят нарушить правила, было безусловное и неотвратимое наказание в виде штрафов, - приводит его слова 21 июля пресс-служба горуправы. - Только таким способом можно с этим явлением бороться. Никто ничего другого пока просто не придумал.

Тем временем

Улицу Дзержинского перекроют в Калуге. Подробности.