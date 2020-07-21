Улицу Дзержинского перекроют в Калуге

Вечером в среду, 22 июля, в Калуге перекроют улицу Дзержинского на участке от улицы Марата до улицы Театральной. Там запланированы работы по замене тепловых сетей, сообщает городская управа.
Проехать на этом участке Дзержинского нельзя будет с 20:00 22 июля до 6:00 23 июля.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия.
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