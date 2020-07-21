В Калужской области за заросли борщевика начали штрафовать

В Калужской области началась пора активного цветения борщевика – ядовитого растения, прикосновение к которому грозит сильными ожогами. С каждым годом территория его распространения становится все больше. Дело в том, что естественных врагов у борщевика в природе практически нет. А уничтожить его физическим способом невозможно.

Как сообщили сегодня, 21 июля, в городской управе Калуги, поиски эффективного способа борьбы с борщевиком ведутся. Но применение химических средств для борьбы с борщевиком в населенных пунктах опасно, это может повлечь отравление домашних и диких животных, пчел.

Все, что можно сделать в данный момент – вовремя скашивать разрастающиеся растения. В 2020 году работы по скашиванию борщевика производятся два раза в месяц на площади более 30 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день самые большие территории борщевик занял в деревнях Ильинка, Жерело, Лихун и в селе Рожки. В этих населенных пунктах скашивание производят вдоль обочин дорог, вокруг остановок общественного транспорта.

Сельскохозяйственным предприятиям и собственникам частных домов, в зоне ответственности которых имеются участки с зарослями борщевика, выносят предупреждения и штрафы.

Так, в этом году собственникам выдано 140 уведомлений об устранении нарушений. В отношении 23 собственников частных домов, не принявших мер по покосу травы, составлены протоколы с последующим вынесением штрафов на общую сумму 57 тысяч рублей.

- Меры наказания за непринятие мер по борьбе с этим растением будут ужесточаться и предусматривать административную ответственность, - отмечают в городской управе.