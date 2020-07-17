В Калуге задержали подростков за рулем

Как мы писали, в Калуге родители усадили за руль 8-летнего мальчика и попали на 30-тысячный штраф. Сегодня, 17 июля, в областном ГИБДД рассказали о новых случаях управления транспортом подростками.

Так, в районе Секиотовского кольца стражи порядка остановили мопед под управлением 17-летнего водителя, не имеющего прав. Кроме того, подросток ехал без мотошлема.

В деревне Рождествено задержаны двое 14-летних подростков – юноша и девушка. Молодой человек, не имея права управления, катался на мотоцикле с подругой. Подростки были без мотошлемов.

За езду без прав на обоих несовершеннолетних водителей составили административные протоколы. В качестве наказания за такие нарушения предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. На 14-летнего водителя также составили протокол за перевозку пассажиров без шлема. За это правнорушение предусмотрен штраф 1000 рублей. Девушка также привлечена к административной отвественности.

Кроме того, информацию о данных фактах передали в комиссию по делам несовершеннолетних.