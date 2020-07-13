Улицу Беляева в Калуге перекроют на два дня

С 14 по 16 июля в Калуге из-за ремонтных работ будет закрыто движение по улице Беляева в районе перекрёстка с улицей Салтыкова-Щедрина. В понедельник об этом сообщила городская управа.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда! – говорится в сообщении городской управы.

Схема перекрытия.

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