Улицу Беляева в Калуге перекроют на два дня

С 14 по 16 июля в Калуге из-за ремонтных работ будет закрыто движение по улице Беляева в районе перекрёстка с улицей Салтыкова-Щедрина. В понедельник об этом сообщила городская управа.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда! – говорится в сообщении городской управы.
Схема перекрытия.
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