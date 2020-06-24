В Калуге перекрыли движение на площади Победы

Утром в среду, 24 июня, в Калуге закрыли движение на площади Победы и подъездах к ней.
В 10:00 там должен начаться парад, на который калужан не приглашали. О перекрытиях улиц городские власти также не сообщали.
Напомним, празднование Дня Победы в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня. Однако пока Калужская область находится на первом этапе снятия ограничений, и массовые мероприятия не проводятся.
Дороги перекрыты грузовиками, рядом дежурят сотрудники ДПС.
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