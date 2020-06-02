В Калуге асфальтирование улицы Московской отложили из-за дождя

Как мы уже рассказывали, в Калуге сейчас закрыт для проезда участок улицы Московской от улицы Кирова до улицы Ленина. Изначально планировалось, что машины там смогут поехать уже 25 мая. Однако потом окончание ремонта перенесли на 1 июня, а сейчас – на 9 июня.

Начальник калужского управления городского хозяйства Александр Шпиренко на планёрке в городской управе 1 июня рассказал, что из-за непогоды капитальный ремонт улиц пришлось временно приостановить:

- Очень сыро. Ждем, когда все просохнет.

Как ранее мы сообщали, за три последних дня мая в Калуге выпало 79 миллиметров осадков при среднемесячной норме для этого месяца - 59 миллиметров. Дожди будут идти до выходных.

Улица Московская в Калуге 2 июня 2020 года.