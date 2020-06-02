В Калужской области прогнозируют ещё четыре дня дождей

В Калужской области дожди будут идти до выходных. Обильные осадки ожидаются как минимум до конца пятницы, 5 июня, рассказали в региональном ГУ МЧС.

- Возможно формирование быстроразвивающихся паводков на малых и средних реках, а также развитие низких и средних по высоте паводков на крупных реках, - предупреждают спасатели. - На малых и средних реках Калужской области при формировании быстроразвивающихся паводков возможен выход воды на пойму и локальные достижения отметок опасного явления «Высокий паводок». Рост уровня воды на реках местами может достигать до 4 метров.

В конце прошлой недели в Калуге за три дня выпала месячная норма осадков.