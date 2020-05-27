В Калуге парковки останутся бесплатными до 15 июня

В Калуге до 15 июня продлят бесплатный режим для городских парковок в центре города. В среду, 27 мая, об этом сообщили KP40 в горуправе. Ранее сообщалось, что не платить можно до 31 мая.

- Несмотря на поэтапное снятие ограниченных мер, эпидемиологическая ситуация в областном центре остаётся сложной, - отмечают в администрации. - В связи с этим принято решения продлить режим бесплатных парковок до 15 июня в качестве дополнительной меры поддержки населению.

Калужан просят без крайней необходимости не покидать свои жилые и рабочие помещения.

Тем временем

Калужские предприятия начали продлять удалённый режим работы до 15 июня. Подробности.

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