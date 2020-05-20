В Калуге взялись за таксистов

Как мы уже рассказывали, до 31 мая в Калужской области действует масочный режим. Закрывать органы дыхания необходимо в магазинах, на остановках. В общественном транспорте. Действует это правило и для водителей и пассажиров такси. В среду, 20 мая, управление МВД по Калужской области рассказало о проверках, которые проводятся инспекторами ГИБДД в Калуге.

- За время проведения рейда были проверены десятки машин, - отмечают в полиции. - При перевозке пассажиров у всех водителей имелись в наличии маски, а вот при их отсутствии – лишь у половины. С данными водителями были проведены профилактические беседы, все недостатки устранены на месте.

ГИБДД обещает и дальше проводить подобные проверки.

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