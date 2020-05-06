В Калуге продлили бесплатный режим для уличных парковок

Как мы уже рассказывали, из-за эпидемии коронавируса в Калуге перестали брать плату за уличные парковки до 10 мая. Однако в среду врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ подписал постановление, которым бесплатный режим продлён до 1 июня.

Ранее, напомним, чиновники объясняли, что при платной парковке водителям чаще приходится садиться за руль и переставлять авто. Чтобы люди оставались дома, плату отменили.

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