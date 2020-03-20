Турынино стоит в обе стороны

На улице Советской в Калуге продолжаются работы по замене водопроводных труб в преддверии большого ремонта дороги, запланированного на лето. Для проезда пока оставлена только одна полоса. Поэтому даже наличие светофора и организация реверсивного движения не спасают местных жителей от пробок.

В пятницу, 20 марта, калужане сообщают в социальных сетях, что дорога стоит в обоих направлениях – и в сторону центра, и в сторону районов.

В пятницу ситуацию осложняет также то, что Советская – единственный выезд из города в сторону Ферзиковского и Тарусского районов.

Напомним, по плану ремонт должен завершиться в середине июня. Однако коммунальщики уже пообещали справиться к середине мая.

Ситуация на дороге в 16:20 в пятницу, 20 марта, по данным «Яндекс.Пробок».