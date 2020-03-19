Проезд в Турынино обещают открыть на месяц раньше

Как мы уже рассказывали, в марте началась замена сетей водоснабжения на улице Советской в Калуге. Из-за того, что трубы проходят под проезжей частью, для движения осталась только одна полоса и в Турынино скапливаются огромные пробки. Не спасает ситуацию и наличие светофоров для реверсивного движения.

По графику ремонт должен завершиться в середине июня. Но в среду, 18 марта, первый заместитель гендиректора «Калугаоблводоканала» Антон КОСЬКОВ рассказал, что рабочие успеют всё доделать к середине мая, передает городская управа.

Кроме того, коммунальщики заверяют, что через несколько дней ситуация должна улучшиться.

- До конца недели прижмемся в сторону, на обочину уйдем, чтобы две полосы появилось, - сообщил гендиректор «Калугаоблводоканала» Юрий ПЕТРУШИН.

Старые трубы.

Водопроводные трубы на этом участке последний раз меняли в начале 80-х годов прошлого века. По оценке Петрушина, их состояние близко к критическому.

- Дороги строим на будущее, впервые за долгое время меняем устаревшие сети, поэтому призываю всех немного потерпеть и благодарю местных жителей за понимание, - обратился в свою очередь к калужанам врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

Напомним, после замены труб на Советской начнут ремонтировать саму дорогу.