Власти рассказали, как решится проблема с пробками в Турынино

Как мы рассказывали, 10 марта начались работы по замене сетей в микрорайоне «Турынино». Они будут идти до середины июня.

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ объяснил, почему в микрорайоне постоянно возникают многочасовые пробки.

- Дело в том, что существующий водовод находится практически по оси существующей автомобильной дороги, - сказал Денисов в понедельник, 16 марта, на заседании областного правительства. - Первые дни были самые напряжённые, и там невозможно было наладить двухполосное автомобильное движение. Далее трасса смещается немного вправо, и имеется возможность организации двухполосного автомобильного движения с обязательным регулированием со стороны ГИБДД.

Денисов сообщил, что водоканал заменит 15 км сетей в Турынино. За неделю удалось заменить 1,6 км.

Врио губернатора Владислав ШАПША отметил, что многие жители микрорайона не знали о предстоящих работах.

- Понятно, что есть минусы, которых невозможно избежать. Но об этом людей надо заранее информировать: за неделю – за две недели до начала работ. Люди должны знать о том, что будет происходить и корректировать свой график передвижения соответствующим образом... Ситуация совершенно нелепая, когда люди встают в пробку и даже не знают, из-за чего это случилось. Неужели нельзя людям показать, где и когда начнутся работы? Можно и нужно это сделать всеми доступными способами.