Верни мне мой 95-й, или Почему транспортная реформа вызывает у калужан страх

В конце февраля мы опубликовали статью «Новую транспортную схему утвердили без обсуждений».

Напомним, в ней мы рассказали о том, что в Калуге все-таки приняли многострадальную комплексную схему организации дорожного движения (сокращённо - КСОДД), но сделали это без учёта мнения общественности.

Несмотря на то, что городские власти дали этому, в общем-то, логичные объяснения, неприятное послевкусие у калужан осталось. Потому что так городские чиновники делали уже не раз – обещали обсудить с народом важные для них темы, но обманывали и принимали решение кулуарно, ставя горожан перед фактом.

Перманентно всенародно

Однако в данном случае городской голова Калуги Дмитрий Денисов всё-таки не отмахнулся от горожан, а дал им возможность повлиять на эту реформу, заявив, что КСОДД документ живой и при необходимости в него можно будет оперативно внести изменения.

Воспользовавшись этим шансом, мы предложили калужанам провести общественное обсуждение КСОДД перманентно и высказать свои пожелания по ряду его положений. В частности, по списку улиц, где существуют проблемы с парковками, по реформе пассажироперевозок в целом и на северном направлении в частности.

По первому вопросу пришло два предложения.

- На переулке Суворова все заставлено машинами, - пишет наша читательница Светлана. - Парковаться негде! На ул. Суворова сделали платные парковочные места и все машины теперь у нас!

То есть с введением платной парковки на Суворова очевидно, что назрела необходимость пересмотреть опубликованный в КСОДД список. При этом Светлана предлагает решение проблемы.

- Есть расселенный дом, не снесён еще, пусть делают там парковку, - пишет она.

Правда, зная, как любят калужские чиновники давать разрешения на точечную застройку в центре города, врядли этому предложению суждено воплотиться в жизнь. Хотя, на наш взгляд, оно хорошее.

Второе предложение поступило от жителя улицы Кутузова.

- У регцентра на стрелке Вилонова-Кутузова каждый день творится парковочный ад, - пишет он (речь идет о здании на Вилонова, 5, где помимо регцентра находится и региональный минсельхоз). – Парковка забита битком, а улица Вилонова заставлена машинами так, что две не разъедутся. Часто наблюдаю, упрутся лбами как бараны на горной тропке и пятятся потом как раки. А за регцентром - большой пустырь и дом №7 по Вилонова давно расселен и гниет. Почему бы его не снести, площадку заасфальтировать и сделать нормальную парковку? Места там много, всем хватит!

Да простят нас читатели за тавтологию, но повторимся еще раз: зная, как любят калужские чиновники давать разрешения на точечную застройку в центре города, врядли этому предложению суждено воплотиться в жизнь. Хотя, на наш взгляд, оно тоже хорошее.

Хотя кто знает, может, в этот раз власти прислушаются к калужанам?

Суровый опыт окраин

Но все же гораздо больше вопросов возникло у калужан к реформе пассажироперевозок. «Северяне» те так и вовсе близки к панике от грядущих осенью нововведений.

- Посмотрела расписание транспорта, которое хотят внедрить на северном направлении, - пишет жительница микрорайона Кубяка. - В декабре собирали подписи, чтобы не трогали 95 маршрут. Только успокоились, а тут ... С Северного и через него и так много транспорта идёт. Жителям с Кубяка придется стоя ездить, даже тем, кому тяжело. Что сделать и кому писать, чтобы не трогали 95 маршрут!?

- Я в легкой панике от изменений, - пишет ещё одна жительница Кубяка. – Убирают маршрутки № 95 и что нам делать? Обещают пустить большие автобусы, а это значит что нам полчаса стоя ехать придется, потому что пока до нас с Северного доедут эти автобусы, набьются битком. А ещё говорят, их будет в два раза меньше! То есть нам по часу ждать? Зачем убирать маршрутки? Нам на 95-м очень удобно ездить, это единственный маршрут именно под нас, и убирать его бессовестно!

Со страхом ожидают своей очереди и жители микрорайона Грабцево.

- Скажите чиновникам, чтобы не лезли в это дело, потому что не смыслят в нём ничего, - пишет житель этого микрорайона. – Они несколько лет назад пытались с нашим 71 маршрутом эксперименты ставить ради нашего блага. Я из-за них час ждал на остановке маршрутку, с работы чуть не уволили за опоздание. Хорошо хватило мозгов на следующий день все отменить. А теперь опять «помогать» нам принялись. Страшно становится, что опять учудят?

Речь идёт об истории, которая произошла в 2014 году. Тогда городские чиновники решили, что можно сократить число микроавтобусов на маршруте №71 почти вдвое. По их расчётам интервал движения из-за этого увеличится всего на пять минут. Но в итоге люди стояли на остановках в ожидании транспорта 30-40 минут. На следующий день из-за шквала жалоб в гоурправу ситуацию отыграли назад.

Однако народная память того провала городских властей не забыла. Уж больно наглядно этот пример показывает, насколько сильно расчёты на бумаге могут расходиться с практикой.

И где гарантия, что на Северном направлении осенью не произойдёт то же самое? Ведь общее количество транспорта там, действительно, сокращают почти в два раза за счёт пуска автобусов большой вместимости. И самое главное, также как и в 2014-м, чиновники утверждают, что по их расчётам интервал увеличится всего минут на пять…

Все в одном

Естественно, что грядущие изменения в пассажироперевозках волнуют не только обычных горожан, но и самих перевозчиков. Главный их страх, не раз высказанный нашим корреспондентам на протяжении последних месяцев, заключается в том, что под предлогом заботы о людях у них просто пытаются отжать бизнес. И не в интересах горожан или города, а неких частных лиц.

Надо признать, что основания так думать имеются. Ведь власти не скрывают, что их цель - передать перевозки МУП «Управление калужского троллейбуса». И это притом, что согласно поправкам к закону «О защите конкуренции» унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 2025 года. Так как обсуждаемый рынок является самым, что ни на есть конкурентным, а УКТ предприятием унитарным, получается, что пассажирские перевозки передают в руки организации, которое просто обязано отдать его в частные руки уже совсем скоро.

При этом унитарному предприятию выделяют из бюджета 441 миллион рублей на закупку автобусов.

Но, по большому счёту, тысячам калужан, которые смотрят на город не из салона личного авто, а из окна маршрутки, всё равно кто владеет этим бизнесом. Им главное поменьше стоять на остановке и как можно быстрее сесть в общественный транспорт. Желательно, конечно, именно сесть, но ключевое всё же «как можно быстрее». Особенно в дождь или морозы. А ещё - комфортно, и, главное, вовремя доехать до нужной остановки.

Однако грядущие изменения вызывают уж слишком много вопросов, а отсутствие на них внятных ответов (увещевания в духе «у нас всё просчитано» и «всё будет хорошо» таковыми считать ну никак нельзя), создает в обществе крайне неприятную атмосферу недоверия и страха. Особенно после появления оснований предполагать, что все эти реформы затеяны далеко не ради нашего с вами блага.

Ведь когда паны дерутся, известно, у кого чубы трещат.

Повод для оптимизма

Между тем нельзя не сказать, что и претензии власти к нынешнему положению дел на рынке пассажироперевозок небезосновательны. Основные из них на недавней встрече с прессой довольно внятно озвучил врио губернатора Владислав ШАПША.

Стоит отметить, что когда наш коллега задал ему этот вопрос, глаза у Владислава Валерьевича загорелись неподдельным интересом. А в ходе завязавшейся дискуссии стало очевидно, что в этой теме он разбирается очень даже предметно.

Собственно, Шапша так и заявил, что когда решал эту проблему в Обнинске, погрузился в неё максимально глубоко.

- Я работал с частниками Обнинска и знаю, как обстоят переговоры, - сказал Шапша. - Не думаю, что частники Калуги из другого теста сделаны. Если готовы работать по правилам, сядем, обсудим. Но только честно… Ломать ничего не надо точно. И в Обнинске мы относились к этому очень аккуратно и ничего не сломали. И главный принцип – не навредить. Надо идти вперёд, добиваться своего. Конечно, нужно более жёсткие требования выдвигать, более жёсткие нормы. Но это не значит, что надо кого-то выгнать, а кого-то туда загнать.

Подтверждением умения Шапши решать такие вопросы служит и тот факт, что в наукограде в сфере пассажироперевозок порядок им был наведён. А значит, есть основания надеяться, что этот опыт окажется удачным и для Калуги.

Осталось только дождаться результатов его встречи с перевозчиками. А пока мы всё ещё ждём ваших предложений по КСОДД.

Напоминаем, где можно посмотреть тематические выдержки из этого документа:

Анализ пассажироперевозок Калуги: www.kp40.ru/ksodd1

Список улиц с проблемой парковок: www.kp40.ru/ksodd2

Как будут менять перевозки на Северном направлении: www.kp40.ru/ksodd3

Комплексная схема организации дорожного движения. Полный текст: www.kp40.ru/ksodd

На подходе список дорожных знаков Калуги с затруднённой видимостью. Это такие, которые закрыты ветками деревьев и другими преградами.

А пока мы готовим его к публикации, вы уже можете присылать в редакцию свои фото и адреса таких знаков.

Писем с адресами проблемных парковочных мест, а также вопросы и предложения по реформе пассажироперевозок мы от вас тоже ждём.

Куда писать