Шапша высказался о транспортной реформе в Калуге

На недавней встрече с журналистами врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША рассказал о своём видении транспортной реформы. Напомним, что в Калуге решили изменить схему движения ряда маршрутов, а ПАЗики и «Газели» заменить более вместительными автобусами.

- Бизнес научился работать с контрольно-кассовыми машинами, платить налоги и оказывать услуги надлежащего качества. К сожалению, в транспортной сфере, где-то лучше, где-то хуже, но этим достаточно долго пренебрегали. Ломать ничего не надо точно. И в Обнинске мы относились к этому очень аккуратно и ничего не сломали. И главный принцип – не навредить. Надо идти вперёд, добиваться своего. Конечно, нужно более жёсткие требования выдвигать, более жёсткие нормы. Но это не значит, что надо кого-то выгнать, а кого-то туда загнать.

Шапша помнит о советских временах, когда транспорт ходил плохо, невозможно было куда-то уехать. А потом пришёл частный бизнес и ситуация улучшилась, но назвать её идеальной нельзя.

- Люди жалуются на то, с какой регулярностью ходит транспорт, на то, что далеко не хотят ехать, на то, что расписание не соблюдается, чистоты в салонах нет, грубость процветает... Очень важно от этого избавиться. Как избавиться? Пойти и погрозить пальчиком: «Ребята, так не делайте!» Так не получается.

При этом Шапша подчеркнул, что у администрации Калуги нет средств, чтобы полностью на себя взять все перевозки. Поэтому частные перевозчики городу нужны. Также он считает, что не стоит полностью отказываться от небольших автобусов. По его словам, они вполне могли бы курсировать по городу днём.

- Бизнес должен работать. Но правила игры должны быть изменены, - сказал Шапша.

Журналисты напомнили о том, что частники жалуются на тендеры для перевозки льготников. По их словам, они составлены таким образом, что выиграть их может только муниципальная компания.

- Пусть не жалуются, пусть берут на себя социальную ответственность, которую берет на себя муниципальное предприятия, возят льготников... Это непростая тема, и правды там нет. Я наверняка, придёт время, встречусь с этими частниками. А то, что частники говорят, что готовы [возить льготников], вот встретимся и поймём, готовы ли. Когда они увидят объём перевозимых льготников, объём этот колоссальный. Калуга в этом смысле живёт точно при социализме. Я не к тому, чтобы отменять льготы, я к тому, что объём этих льгот таков, посмотрим, как делать будут.

Владислав Шапша рассказал, что ему приходилось решать подобную проблему в Обнинске.

- Я работал с частниками Обнинска и знаю, как обстоят переговоры. Не думаю, что частники Калуги из другого теста сделаны. Если готовы работать по правилам, сядем, обсудим. Но только честно.

Шапша считает, что возить льготников частники не будут. Им невыгодно за один рейс перевозить 10-15 льготников. А сажать всего два человека, остальных оставляя на остановке, неправильно.

- Если убрать муниципальное предприятие, вообще никто льготников в Калуге возить не будет, - сказал Шапша.

При этом он отметил, что областная власть готова помочь городской встретиться за одним столом с частниками и муниципальным перевозчиком.

- Если частный бизнес думает, что он по-прежнему будет чёрным налом зарабатывать деньги, не платить налоги и диктовать свои правила, мне кажется, надо здесь им очень сильно задуматься и начать договариваться с муниципалитетом о работе в этой сфере, - подвёл итог беседе Шапша.