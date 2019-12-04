«Просим благословения»: в Калуге предлагают отменить 16 маршрутов

Как мы рассказывали, во вторник, 3 декабря, в «Точке кипения» рассказали о планах по модернизации существующей схемы организации движения общественного транспорта Калуги.

Главная цель – повысить эффективность работы маршрутной сети, улучшить транспортную доступность.

Представители компании-проектировщика сообщили, что до некоторых улиц Калуги маршрутки вовсе не доезжают, а на центральных, наоборот, транспорт дублируется. Ленина, Кирова, Московская и Тульское шоссе перегружены общественным транспортом.

В будние дни в Калуге перевозится около 300 тысяч пассажиров, в выходные - около 196 тысяч. 89% пассажиров перевозят маршрутки и только 11% троллейбусы.

Проектировщики предлагают заменить автобусы малой вместимости на транспорт большой и средней вместимости. Число троллейбусов – 86 – планируется оставить без изменений. А вот количество автобусов малой вместимости рекомендуется уменьшить на 260 единиц. Количество автобусов средней вместимости уменьшить с 251 до 224, а число автобусов большой вместимости наоборот увеличить с 14 до 99.

- Благодаря транспорту большей вместимости можно уменьшить общее количество автобусов, работающих в сети. Это позволит снять часть нагрузки с центральных улиц, - заявили проектировщики.

Эту идею поддержали дорожные полицейские.

- Если это «Газель», то в ней не должно быть стоячих мест. Мы наказываем водителей, водители говорят: «Я не могу выгнать людей». Пассажиры у нас продолжают нарушать массово. Нам надо что-то делать, - сказал начальник УГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО.

- В городе должен ездить общественный транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров с максимальным комфортном. Малый транспорт надумано считается комфортным, - считает и.о. начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - В чём комфорт? На пять минут раньше по самому длинному маршруту смогут приехать на работу! Пять минут! Об этом говорит весь анализ. Не создаёт преимуществ этот транспорт. Конечно, мы не откажемся полностью от транспорта малой вместимости. Переход на новую модель транспортных перевозок будет поэтапный... Город будет переходить на автобусы более комфортабельные и более удобные для пассажиров. Кто хочет быстро ездит на работу, может такси вызвать или ездить на личном транспорте. Чтобы и бабушка спокойно могла войти, и инвалид, и другие категории. Город не делает приоритетов в чью-либо сторону. Мы с удовольствием заключим контракт с любым перевозчиком, который будет создавать для наших пассажиров эти условия. Мы надеемся разгрузить улично-дорожную сеть. Будет у нас не 10 «Газелей» ехать, а один красивый автобус большой вместимости.

- Если бы ещё у нас «Газели» ехали, а не стояли. К сожалению, у нас приезжают, останавливаются – одна, вторая, третья, десятая [маршрутка]. И по улице Кирова в часы пик проехать невозможно. На остановке общественного транспорта стоят одновременно 5-7 единиц, - добавил Москаленко.

Проектировщики предлагают активнее использовать улицы Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Никитина, а также район скверопарка.

Новые остановки хотят установить, в частности, у микрорайона «Солнцеград» и Дома музыки, а также на территориях, которые раннее не обслуживались.

На презентации присутствовали перевозчики, они хотели подробнее узнать, какие маршруты хотят убрать из города. Но проектировщики оказались не готовы это обсуждать.

- Просим благословения принимать эту работу. Калуга не стоит на месте, она развивается, новые микрорайоны растут. Пассажиропоток сегодня один, завтра он другой, - сказал Бугаенко.

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