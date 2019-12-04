Односторонние улицы, развязка на Правом и велодорожки: в Калуге представили новую транспортную схему

Во вторник, 3 декабря, на площадке «Точки кипения» в Инновационном культурном центре воронежская проектная организация представила проект транспортного планирования в Калуге.

Сначала горожанам показали комплексную схему организации дорожного движения. Директор компании-подрядчика Андрей ПАРШКОВ заверил, что проект разрабатывался на основе массы показателей. В частности, учитывалось, в каком районе Калуги сколько людей проживает, где работают, обучаются, отдыхают. Если все эти идеи воплотить в жизнь, пообещал Паршков, положительный эффект будет виден сразу.

Сам проект занимает более 3000 страниц, горожанам представили лишь выдержки из него.

Паршков отметил, что проблем в Калуге много. Так, из-за слабой развитости дублирующих и кольцевых транспортных связей города, повышенным спросом пользуются основные магистральные улицы в центре, что приводит к заторам. Также в Калуге существует проблема запаркованности улиц, слаба развита пешеходная инфраструктура, не развита велоинфраструктура. В городе насчитали 81 напряженный узел.

- Большая часть улиц либо частично соответствует, либо не соответствует вовсе той дорожной ситуации, которая сложилась, - сообщил директор компании-подрядчика. – Улицы мы рекомендовали к реконструкции либо к внедрению на них мероприятий в краткий срок.

В частности, предлагается по улице Путейской - на участке от улицы Московской до Синих мостов - запретить проезд грузового транспорта. Тарутинскую хотят расширить - на участке от улицы Радищева до улицы Зерновой - до четырёх полос для устройства дополнительной полосы левоповоротного движения на улицу Зерновую.

Предлагается запретить левый поворот с улицы Кирова на улицу Московскую со стороны улицы Ленина. Запретить левый поворот с улицы Московской на улицу Кирова со стороны улицы Суворова.

Проектировщики считают, что необходимо увеличить зону запрета парковки на 50 метров по улице Кирова на подходе к перекрестку со стороны площади Театральной.

А на пересечении Тульского шоссе и улицы Генерала Попова предлагается сделать развязку.

- Отменяем поворот или вводим светофор, в любом случае, происходит перераспределение транспортных потоков на улично-дорожной сети. Выбран оптимальный вариант решения той или иной поставленной нами задачи.

Одно из предложений - внедрение автоматизированной системы управления дорожного движения. Светофоры адаптируют режимы работы в зависимости от сложившейся дорожно-транспортной ситуации. Датчики движения сами определяют длину пробок и оптимизируют циклы движения. Предлагается 4 зоны внедрения таких светофорных объектов: на улицах Генерала Попова и Фомушина, на улице Московской, на улицах Калуга Бор и Анненки, на Тульском шоссе.

Также на ряде улиц считают нужным ограничить скоростной режим. Так, со скоростью до 40 км/ч предлагают ехать по улицам Огарева - от улицы Воронина до улицы Герцена, Рылеева - на участке от улицы Труда до улицы Суворова, Герцена - от улицы Труда до улицы Суворова, Маршала Жукова - от улицы Болотникова до улицы Максима Горького. Со скоростью 50 км/ч по улицам Карла Либкнехта - от Грабцевского шоссе до улицы Ленина, Маршала Жукова - от площади Маяковского до улицы Болотникова.

Чтобы автомобилисты не превышали скоростной режим, на этих улицах хотят установить не только дорожные знаки, но и камеры фотовидеофиксации.

Односторонними должны стать следующие улицы:

Циолковского,

Дарвина - от улицы Театральной до улицы Ленина,

Чебышева - от улицы Театральной до улицы Достоевского,

Плеханова - от улицы Георгиевской до улицы Дзержинского,

Максима Горького - от улицы Никитина,

Фридриха Энгельса - от улицы Суворова в сторону улицы Никитина.

Улицу Достоевского проектировщики наоборот хотят сделать двухсторонней.

В результате социологического опроса проектировщики выяснили, что калужане с удовольствием бы пользовались велосипедами, да велодорожек нет.

- Нами предлагается сеть велодорожек. Наша позиция - не организовывать велодорожки совместно со существующей проезжей частью. Это повлечёт за собой всплеск ДТП с участием велосипедистов. Мы предлагаем делать велодорожки там, где это позволяет тротуар. Или организация велополосы в непосредственной близости либо с новым тротуаром, либо с существующей проезжей частью. Охватили мы все районы города.

В Калуге предлагается организация велодорожек:

2020-2025г.– 6,36 км;

2026-2030 – 36,49 км;

2031-2035 – 41,75 км.

При общении с калужанами проектировщики выяснили, что где-то машины мешают пройти по улице, где-то разбитый тротуар, не в полной мере обеспечена безопасность школьников на подходе к учебным заведениям.

- Волнующий всех вопрос - вопрос парковок также был проработан. Зачастую проблема связана не с тем, что парковочного пространства нет, а с хаотичным характером парковки – бросают машины как попало, - сказал Паршков. Но конкретные какие-то места для парковки не назвал.

Проект также предполагает, что Окская ветка станет дорогой, хотя её судьба до сих пор не решена. Также проектировщики заверили, что в проекте учтена полностью пешеходная улица Театральная.

Калужане задавали вопросы по отмене левого поворота на ряде улиц, беспокоили присутствовавших и односторонние улицы.

Проектировщики заверили, что одностороннее движение увеличивает пропускную способность улиц.

- Когда рассчитывался узел на Генерала Попова и Тульском шоссе, учитывалось ли недавнее возникновение там предприятия общественного питания? – интересовался журналист Дмитрий ЧЕНЦОВ.

- По первому анализу, он сильно не будет влиять. Мы детально анализировали его, - ответил проектировщик.

Начальник УГИБДД по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО рассказал, что дорожные полицейские предлагали сначала подготовить проект развязки, а уж только потом возводить ресторан быстрого питания.

- Это проект локальный. Его нужно отдельно рассматривать, - ответил проектировщик. – Развязка смещается на юг.

- Она там не проходит. Если придётся другую проектировать, будет американский ресторан мешать – да или нет. Вы можете ответить?

- Для этого нам надо знать форму развязки, - ответил проектировщик. - Мы работаем в текущей ситуации.

Журналист Кирилл ГУСЕВ напомнил, что генплан Калуги был принят в 2011 году, но до сих пор нет чёткого понимания, будет ли реализована транспортная система, которая в нём отмечена.

- Набережная Оки у вас подсвечена, что там будет дорога, - отметил Гусев. - И вы её во многих расчётах используете. Но сейчас этот вопрос обсуждается, будет там дорога или не будет её никогда. То же самое касается многих других транспортных связей, которые были заложены в генплан, но пока никто не понимает, за чей счёт и когда они будут реализованы.

- Документы планирования ложатся в основу прогнозов, - ответил проектировщик.

- Разработчики учтут все замечания, они подписывают гарантийные обязательства сопровождать все работы в течение года как минимум. Генплан города. Давайте согласимся с тем, что это генплан, то, что город планирует в дальнейшем, - подвёл итог разговору и.о. начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

На реализацию проекта до 2035 года придётся потратить 15 миллиардов 888 миллионов рублей.

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