Улицу Дзержинского перекрыли, пробки перекинулись на Ленина

Как мы уже рассказывали, в Калуге со среды, 12 февраля, на четыре дня перекрыт участок улицы Дзержинского между улицами Ленина и Московской. Это связано с ремонтными работами водоканала.

Также до 2 марта закрыт участок улицы Московской – от Кирова до Дзержинского. Из-за этого в начале недели не ехала улица Кирова. При движении от сквера Мира машины стояли от улицы Рылеева.

Утром 12 февраля пробок на Кирова не было, зато заметно затруднилось движение на Ленина и Луначарского.

Упомянутый выше кусок улицы Дзержинского закрыли утром только с одной стороны.

Перекрёсток улиц Ленина и Луначарского - одна из самых оживлённых точек утром 12 февраля.

На перекрёстке Кирова и Московской дежурят сотрудники ГИБДД. В региональном управлении дорожной полиции, kp40 рассказали, что инспекторы будут работать там с 7 до 9, с 12 до 14 и с 17 до 19 часов.

Когда нынешние работы завершатся, напомним, калужским автомобилистам ещё предстоит пережить трёхнедельное перекрытие участка Московской между улицами Кирова и Суворова. А весной и летом город погрузится в очередной проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пробка на Луначарского.

Улицу Дзержинского перекрыли со стороны Ленина.

А вот со стороны Московской проехать можно было.

Пробки перекинулись с улицы Кирова на улицу Ленина.

Перекрёсток Ленина и Кирова.

Участок Кирова от Московской до Ленина - один из самых проблемных участков города.

Сотрудники ГИБДД дежурят на перекрёстке Кирова и Московской.

Московская перекрыта до 2 марта.

Траншея, в которую уложат новую трубу.

Улица Кирова утром 12 февраля.

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