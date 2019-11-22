Дорогущую справку для водителей введут с июля

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 22 ноября, в России должен был вступить в силу приказ Минздрава по новому порядку медосмотра для водителей. Из-за введения дополнительных анализов в наркодиспансере стоимость справки выросла бы в разы. В Калуге, в частности, документ подорожал бы с 500 до 4000 рублей. Но из-за возмущения автомобилистов по всей стране Минздрав перенес дату вступления в силу своего приказа.

Ситуацией возмутился и президент страны Владимир Путин. Он назвал новые правила чушью.

Позже стало известно, на какую дату перенесли вступление в силу приказа Минздрава. Теперь документ начнут применять с 1 июля 2020 года.

Кроме того, РИА Новости сообщает, что директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая, по данным СМИ, дала положительное заключение на новые правила медосмотра, уволили приказом министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Сама Клименко подтвердила сообщения об увольнении, сообщив, что в четверг у нее последний рабочий день.