$ 63.84 0.18
70.70 0.15
Главная Новости Авто и транспорт

Дорогущую справку для водителей введут с июля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2019 12:20 3 1829
Дорогущую справку для водителей введут с июля

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 22 ноября, в России должен был вступить в силу приказ Минздрава по новому порядку медосмотра для водителей. Из-за введения дополнительных анализов в наркодиспансере стоимость справки выросла бы в разы. В Калуге, в частности, документ подорожал бы с 500 до 4000 рублей. Но из-за возмущения автомобилистов по всей стране Минздрав перенес дату вступления в силу своего приказа.

Ситуацией возмутился и президент страны Владимир Путин. Он назвал новые правила чушью.

Позже стало известно, на какую дату перенесли вступление в силу приказа Минздрава. Теперь документ начнут применять с 1 июля 2020 года.

Кроме того, РИА Новости сообщает, что директора Центра наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая, по данным СМИ, дала положительное заключение на новые правила медосмотра, уволили приказом министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Сама Клименко подтвердила сообщения об увольнении, сообщив, что в четверг у нее последний рабочий день.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.11.2019 12:20 3 1829
Тэги: авто
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Еще новости «Авто и транспорт»
Улицу Суворова готовят к платной парковке
22.11.2019 16:24
Путин возмутился новой стоимостью справки для водителей
21.11.2019 16:30
Чиновники передумали: подорожание справки для водителей откладывается
21.11.2019 15:42
Сюрприз для водителей: справка из наркодиспансера подорожает в 8 раз
21.11.2019 12:28
В Калуге подвели итоги ремонта дорог
20.11.2019 16:59
Глас народа
Каска не спасет
Вадим Ежов
22.11.2019 08:54 2870 5
Поднятие настроения в отдельно взятом лифте
Редакция
20.11.2019 15:08 13120 7
Ждут беды?
Робин Гнобин
19.11.2019 17:31 11241 13
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга
13 ноя 2019 17:08
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране
«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов
ОПРОС
Мы обновили дизайн нашего сайта. Как вам? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор
Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru