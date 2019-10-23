«Есть у кого туалетная бумага?»: водители застряли в пробках рядом с Грабцевским шоссе

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 22 октября, в Калуге для ремонта перекрыли участок Грабцевского шоссе между улицами Зерновой и Платова.
К утру дорожники не успели доделать все работы. Возможно, этому помешал дождь. В итоге пробки практически остановили движение на улицах Молодежной, Платова, Моторной.
Калужане опаздывали на работу, но успевали оставлять сообщения на карте в навигаторе: «Надо ночью дороги делать, а не в час пик», «Сверхдержава», «Народ, есть у кого туалетная бумага?», «Лучшая страна в мире» и другие.
Когда планируется открыть движение на Грабцевском шоссе, пока не сообщается.
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