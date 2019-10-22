Грабцевское шоссе опять перекроют

Как мы уже рассказывали, дорожники не уложились в намеченные сроки по ремонту Грабцевского шоссе. Улицу обещали полностью закатать в асфальт к утру вторника, однако пока работы ещё не завершены.
Как рассказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, верхний слой асфальта уложен на участке от Зерновой до Нефтебазы.
Километровый участок между улицами Зерновой и Платова перекроют вечером во вторник. Укладку асфальта планируется начать в 22:00.
Днём в среду продолжают асфальтировать съезды на улицах Ленина, Плеханова, Рылеева и Марата.
Накануне, отмечают городские власти, завершилось асфальтирование улицы Резванской, а также проводилась уборка мусора по всем дорогам.
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