Пробки остановили Грабцевское шоссе

Утром во вторник, 22 октября, пробки сковали Грабцевское шоссе и окрестности. Как сообщают наши читатели в «Народных новостях», нельзя было проехать от перекрестка с Зерновой в сторону Грабцево.
Два дня назад, напомним, в городской управе публиковали график перекрытия Грабцевского шоссе, но те даты и время разошлись с реальностью. Планировалось, что к 7 утра вторника дорожники заасфальтируют всю улицу, однако работы ещё продолжаются. Новый график городские чиновники пока не опубликовали.
Утром во вторник тяжело было проехать по Грабцевскому шоссе, Жукова, Кирова, Московской, Киевскому проезду, на Синих мостах.
На совещании у губернатора 21 октября заявлялось, что до конца этой недели ремонт на всех улицах Калуги будет завершен. В том числе и ремонт съездов.
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