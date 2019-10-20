Ремонт дорог: когда и где перекроют Грабцевское шоссе

В ближайшие дни в Калуге планируют полностью уложить верхний слой асфальта на Грабцевском шоссе. Из-за этого автомобилистам придется пережить полное перекрытие некоторых участков. О графике нам рассказали в воскресенье, 20 октября, в городской управе.
Участок от нефтебазы до улицы Зерновой будет закрыт с 20:00 воскресенья до 7:00 понедельника
Отрезок между улицами Моторной и Платова планируют асфальтировать с 8:00 до 20:00 понедельника, 21 октября.
Участок от улицы Зерновой до улицы Моторной закроют с 21:00 понедельника до 7:00 вторника.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Как будет ходить общественный транспорт, в горуправе не уточняют.
|
Грабцевское шоссе перекроют, троллейбусы отменяются 18.10.2019 22:19
Пробки перебрались на Глаголева, на очереди - Грабцевское шоссе 18.10.2019 09:40
Где ждать пробок из-за ремонта дорог 17.10.2019 09:41
Улицу Никитина перекрыли от Степана Разина до Луначарского 16.10.2019 14:23
Дорожники взялись за улицу Никитина 16.10.2019 09:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: