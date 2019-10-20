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Ремонт дорог: когда и где перекроют Грабцевское шоссе

20.10.2019 17:29 0 458 Дмитрий Ивьев
Ремонт дорог: когда и где перекроют Грабцевское шоссе

В ближайшие дни в Калуге планируют полностью уложить верхний слой асфальта на Грабцевском шоссе. Из-за этого автомобилистам придется пережить полное перекрытие некоторых участков. О графике нам рассказали в воскресенье, 20 октября, в городской управе.

Участок от нефтебазы до улицы Зерновой будет закрыт с 20:00 воскресенья до 7:00 понедельника

Отрезок между улицами Моторной и Платова планируют асфальтировать с 8:00 до 20:00 понедельника, 21 октября.

Участок от улицы Зерновой до улицы Моторной закроют с 21:00 понедельника до 7:00 вторника.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Как будет ходить общественный транспорт, в горуправе не уточняют.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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