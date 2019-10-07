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За просроченный ремонт дорог начислили неустойку почти на полмиллиона рублей

07.10.2019 12:02 10 1201 Оксана ИВАНОВА
За просроченный ремонт дорог начислили неустойку почти на полмиллиона рублей

За просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам подрядчику, который доделывает калужские дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начислена предварительная неустойка. Об этом нам сообщил в понедельник, 7 октября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Размер неустойки по первому контракту за период с 1 по 7 октября составляет 203 тыс. 744 рубля, по второму – 285 тыс. 237 рублей. Итого: 488 тыс. 982 рубля. Градоначальник отметил, что это предварительная цифра. Итоговая сумма неустойки будет скорректирована по результатам предъявленных документов.

Напомним, калужские дороги сейчас ремонтирует СК «Бизнескапитал». Компания оказалась единственной участницей двух аукционов на сумму почти 400 млн. рублей по ремонту дорог в рамках федерального нацпроекта «БКАД».

Новый подрядчик приступил к работам 23 сентября. Согласно контракту, завершить их дорожники должны были к 30 сентября. Городские власти заявили, что соблюсти эти сроки подрядная организация, вряд ли, сможет и что, в лучшем случае, ремонт удастся закончить в течение октября.

На планёрке 30 сентября губернатор Анатолий АРТАМОНОВ потребовал завершить ремонтные работы в Калуге к 15 октября.

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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: авто дороги
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