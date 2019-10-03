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На Шопинской дороге начали снимать асфальт

03.10.2019 16:14 3 1122 Дмитрий Ивьев
На Шопинской дороге начали снимать асфальт

В четверг, 3 октября, разбитый участок Шопинской дороги в Калуге начали фрезеровать. Фото выложил пользователь группы «Правобережье Калуги» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, конкурс на ремонт двухкилометрового участка от «Кошелева» до деревни Шопино прошел ещё весной. Торги выиграла та же компания, что в прошлом году делала первый участок дороги, а сейчас занимается ремонтом улицы Московской и строительством новой дороги от улицы Серафима Туликова до Южного обхода. Бюджету работы обойдутся в 274 миллиона рублей.

Также из-за ремонтных работ проезд в Шопино будет ограничен в течение трех дней.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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