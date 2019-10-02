Дорогу в Шопино перекроют на три дня

С 3 по 5 октября в Калуге будет закрыто движение по улице Шопинской - от пересечения с улицей Молодежной до поворота на улицу Кленовую. Это связано с реконструкцией дороги с Правого берега в Шопино, рассказали нам в городской управе.

- Движение маршрутных автобусов № 25 будет осуществляться до пересечения с улицей Молодежной, - подчеркнули в администрации.

В качестве объездного пути водителям предлагают использовать Южный обход.