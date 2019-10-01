Асфальтирование улицы Ленина перенесли

01.10.2019 09:52 2190 Дмитрий Ивьев

В ночь на вторник, 1 октября, дорожники не смогли завершить укладку асфальта на улице Ленина. Работам в районе вокзала помешал дождь, сообщил городской голова Дмитрий Разумовский. Возобновятся работы на этом участке в ночь на среду. Также на 1 октября запланированы следующие работы: ул. Баррикад - завершение ремонта колодцев и установка люков ;

пер. Колхозный - установка люков;

ул. Глаголева - ремонт одного колодца, завершение подготовки под ЩМА;

ул. Королева - завершение ремонта тротуара;

ул. Марата - выполнение работ по ремонту тротуара (первая бригада - от церкви в сторону рынка, вторая - от ул. Кирова в строну оврага);

ул. Тульская - уборка мусора, подготовка под ЩМА, установка люков.

ул. Резванская - укладка нижнего слоя (в случае отсутствия дождя). В последний день сентября люки полностью установили на улицах Зерновой, Плеханова и Пухова, уверяют в городской управе.



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