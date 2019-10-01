Асфальтирование улицы Ленина перенесли

В ночь на вторник, 1 октября, дорожники не смогли завершить укладку асфальта на улице Ленина. Работам в районе вокзала помешал дождь, сообщил городской голова Дмитрий Разумовский.
Возобновятся работы на этом участке в ночь на среду.
Также на 1 октября запланированы следующие работы:
В последний день сентября люки полностью установили на улицах Зерновой, Плеханова и Пухова, уверяют в городской управе.
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