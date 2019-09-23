Калужан просят выбрать новый логотип для аэропорта

Как мы уже рассказывали, в конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту «Калуга» имени Константина Циолковского. Ранее за это выступило большинство во всероссийском интернет-голосовании.
Теперь калужан просят выбрать новый логотип для калужского аэровокзала. В понедельник, 23 сентября, началось голосование на ресурсе «Активный калужанин». Пользователей просят выбрать один из трёх вариантов. Для участия нужно авторизоваться через «Госуслуги».
- Все мы мечтатели, и мы все любим небо как символ чего-то непостижимого и влекущего, - говорят авторы предложенных логотипов. - Идея К.Э. Циолковского о единстве человека и Космоса позволила взглянуть на аэропорт как на центр солнечной, простите, воздушной системы, вокруг которой вращаются миллионы маршрутов. Форма осей солнечной системы лежит в основе логотипа и отражает множество путей авиасообщения. А Международный аэропорт Калуга - центр этой системы полётов.
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Завершится опрос 6 октября.
В Калуге выбирают новый логотип для аэропорта. А какой вариант нравится вам?
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