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Путин присвоил нашему аэропорту имя Циолковского

31.05.2019 13:00 1 238 Сергей ПЕТРОВ
Путин присвоил нашему аэропорту имя Циолковского

В пятницу, 31 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен аэропортам России.

Есть в списке и наш аэропорт в Грабцево. С сегодняшнего дня он будет носить имя Константина Эдуардовича Циолковского. 

Напомним, идея присвоить всем воздушным гаваням России имена появилась в прошлом году. По этому поводу в регионах, где они имеются проходило голосование.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: транспорт авиа аэропорт
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