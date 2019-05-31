Путин присвоил нашему аэропорту имя Циолковского

В пятницу, 31 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен аэропортам России.

Есть в списке и наш аэропорт в Грабцево. С сегодняшнего дня он будет носить имя Константина Эдуардовича Циолковского.

Напомним, идея присвоить всем воздушным гаваням России имена появилась в прошлом году. По этому поводу в регионах, где они имеются проходило голосование.