На подъезде к Калуге и окружной дороге опять ограничат движение

18.09.2019 09:20 1168 Дмитрий Ивьев

В среду, 18 сентября, движение автомобилей в Калуге будет ограничено на подъездной дороге от Киевской трассы и на окружной. Об этом сообщает управление дорогами «Москва-Бобруйск». Специалисты будут брать пробы асфальта. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Ранее подобные ограничения вводились 17 сентября. Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.



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