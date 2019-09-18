На подъезде к Калуге и окружной дороге опять ограничат движение

В среду, 18 сентября, движение автомобилей в Калуге будет ограничено на подъездной дороге от Киевской трассы и на окружной. Об этом сообщает управление дорогами «Москва-Бобруйск».
Специалисты будут брать пробы асфальта.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее подобные ограничения вводились 17 сентября.
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