На подъезде к Калуге ограничили движение

Во вторник, 17 сентября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» ограничили движение по крайней правой полосе. Об этом сообщает управление дорогами «Москва-Бобруйск».

От дамбы и почти до развязки с Киевской трассой дорожники отбирают пробы асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных знаков.

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