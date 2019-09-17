На подъезде к Калуге ограничили движение

Во вторник, 17 сентября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» ограничили движение по крайней правой полосе. Об этом сообщает управление дорогами «Москва-Бобруйск».
От дамбы и почти до развязки с Киевской трассой дорожники отбирают пробы асфальтобетонного покрытия.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных знаков.
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