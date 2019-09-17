На улице Кирова временно ограничат скорость до 40 км/ч

Как мы уже рассказывали, с 22:00 среды, 18 сентября, до 6:00 четверга в Калуге частично перекроют улицу Кирова. В это время будут вестись аварийные работы на водопроводе в районе пересечения улиц Кирова и Николо-Козинской.

Во вторник городская управа опубликовала схему размещения временных знаков. При движении в сторону площади Победы водителям придется снизить скорость до 40 км/ч.

Напомним, во время проведения ремонтных работ не будут ходить троллейбусы №3 и №18.

Также временно будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

улица Николо-Козинская, 3, 5,

улица Дзержинского, 91, 92б, 93.

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