Улицу Кирова опять перекроют

С 22:00 среды, 18 сентября, до 6:00 четверга в Калуге частично перекроют улицу Кирова. В это время будут вестись аварийные работы на водопроводе в районе пересечения улиц Кирова и Николо-Козинской.

- Работы будут проводиться с частичным перекрытием улицы Кирова – одной полосы, - сообщил в понедельник на планёрке в городской управе представитель водоканала. - Также на время работ необходимо будет отключить троллейбусные линии. Временно будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: улица Николо-Козинская №№ 3,5, улица Дзержинского №№ 91, 92б, 93.

В конце прошлой недели, напомним, водоканал вел работы на перекрестке Кирова и Плеханова.

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