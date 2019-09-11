Улицу Кирова раскопают на перекрестке с Плеханова

С 23:00 пятницы, 13 сентября, до 6:00 субботы в Калуге перекроют улицу Кирова в районе Дома музыки на перекрестке с улицей Плеханова. Это связано с работами «Калугатеплосети», сообщает городская управа.

Объехать этот участок при движении со стороны сквера Мира можно будет по улицам Большевиков, Суворова и Рылеева.

Водителей просят быть внимательными.