Перекрытие улицы Плеханова: машины заполонили соседние улицы, но обошлось без больших пробок

Как мы уже рассказывали, в среду, 14 августа, в Калуге асфальтируют улицу Плеханова. Движение закрыто на участке между улицами Кирова и Пушкина.
Вопреки опасениям, это перекрытие не вызвало больших пробок. Работы начались после того, как прошёл утренний час пик.
Днём поток с Плеханова ушёл на улицы Гагарина, Набережную, Московскую. Чуть больше машин, чем обычно, в районе Каменного моста и на улице Королева.
С улицы Георгиевской водители днём могли повернуть в стороны Достоевского или парковки у магазина.
Также днём рабочие не стали закрывать полностью перекресток Плеханова и Георгиевской. С Георгиевской машины пропускали на Достоевского. Из дворов водители также могли выехать по залитому битумом участку в сторону улицы Кирова.
Завершить укладку выравнивающего слоя дорожники должны к 19:00. После этого должны быть установлены бордюры. А верхний слой асфальта обещают уложить после того, как коммунальщики разберутся со своими колодцами.
Все парковки на соседних улицах оказались заняты.
Уважаемые читатели, а как вы оцениваете качество тех дорог, что уже отремонтировали в этом году? Пишите в комментариях!
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