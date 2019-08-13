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Улицу Плеханова перекроют на целый день

13.08.2019 15:14 8 1811 Дмитрий Ивьев
Улицу Плеханова перекроют на целый день

В среду, 14 августа, с 9:00 до 19:00 в Калуге будет закрыто движение на улице Плеханова - от улицы Пушкина до улицы Кирова. Это связано с ремонтными работами, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

На участке от Пушкина до Кирова нельзя будет проехать с 9:00 до 19:00.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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