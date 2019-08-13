Улицу Плеханова перекроют на целый день

В среду, 14 августа, с 9:00 до 19:00 в Калуге будет закрыто движение на улице Плеханова - от улицы Пушкина до улицы Кирова. Это связано с ремонтными работами, рассказали нам в городской управе.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
На участке от Пушкина до Кирова нельзя будет проехать с 9:00 до 19:00.
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