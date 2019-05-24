18 улиц Калуги перекроют в День выпускника

Как мы уже рассказывали, День выпускника в Калуге в нынешнем году пройдёт в воскресенье, 23 июня. Городская управа опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в этот день. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
С 16:45 до 19:50 будут закрыты для транспорта:
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С 16:30 до 22:30 будут перекрыты:
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Уважаемые читатели, а как вы проводили свой выпускной? Расскажите в комментариях!
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