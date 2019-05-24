18 улиц Калуги перекроют в День выпускника

Как мы уже рассказывали, День выпускника в Калуге в нынешнем году пройдёт в воскресенье, 23 июня. Городская управа опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в этот день. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

С 16:45 до 19:50 будут закрыты для транспорта:

улица Кирова (от площади Победы до улицы Московской);

улица Маршала Жукова (от улицы Фридриха Энгельса до площади Победы);

улица Степана Разина (от улицы Тульской до площади Победы);

улица Николо-Козинская (от улицы Дзержинского до улицы Кирова);

переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы Кирова);

улица Ленина (от улицы Суворова до площади Карла Маркса);

улица Московская (от улицы Достоевского до площади Карла Маркса);

улица Дзержинского (от улицы Московской до улицы Ленина).

С 16:30 до 22:30 будут перекрыты:

улица Ленина (от площади Карла Маркса до площади Старый Торг);

улица Луначарского (от улицы Тульской до улицы Ленина);

переулок Старичков (от улицы Луначарского до улицы Ленина);

улица Воскресенская (от улицы Дарвина до площади Карла Маркса);

улица Дарвина (от улицы Воскресенской до улицы Театральной);

улица Карпова (от улицы Воскресенской до улицы Театральной);

переулок Гостинорядский (от площади Старый Торг);

улица Кропоткина (от улицы Театральной до Гостинорядского переулка);

улица Баженова (от улицы Марата до площади Старый Торг);

улица Набережная (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг);

площадь Старый Торг.

Уважаемые читатели, а как вы проводили свой выпускной? Расскажите в комментариях!