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18 улиц Калуги перекроют в День выпускника

24.05.2019 15:43 3 1011 Дмитрий Ивьев
18 улиц Калуги перекроют в День выпускника

Как мы уже рассказывали, День выпускника в Калуге в нынешнем году пройдёт в воскресенье, 23 июня. Городская управа опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в этот день. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

С 16:45 до 19:50 будут закрыты для транспорта:

  • улица Кирова (от площади Победы до улицы Московской);
  • улица Маршала Жукова (от улицы Фридриха Энгельса до площади Победы);
  • улица Степана Разина (от улицы Тульской до площади Победы);
  • улица Николо-Козинская (от улицы Дзержинского до улицы Кирова);
  • переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы Кирова);
  • улица Ленина (от улицы Суворова до площади Карла Маркса);
  • улица Московская (от улицы Достоевского до площади Карла Маркса);
  • улица Дзержинского (от улицы Московской до улицы Ленина).

С 16:30 до 22:30 будут перекрыты:

  • улица Ленина (от площади Карла Маркса до площади Старый Торг);
  • улица Луначарского (от улицы Тульской до улицы Ленина);
  • переулок Старичков (от улицы Луначарского до улицы Ленина);
  • улица Воскресенская (от улицы Дарвина до площади Карла Маркса);
  • улица Дарвина (от улицы Воскресенской до улицы Театральной);
  • улица Карпова (от улицы Воскресенской до улицы Театральной);
  • переулок Гостинорядский (от площади Старый Торг);
  • улица Кропоткина (от улицы Театральной до Гостинорядского переулка);
  • улица Баженова (от улицы Марата до площади Старый Торг);
  • улица Набережная (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг);
  • площадь Старый Торг.

Уважаемые читатели, а как вы проводили свой выпускной? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: праздник выпускной авто
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