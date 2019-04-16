Пробка в Турынино: из-за ремонта переезда сотни машин стоят на въезде в район

Уже несколько дней въезд в калужский микрорайон Турынино существенно затруднён. Из-за ремонта железнодорожного переезда на улице Советской движение со стороны центра в часы пик практически останавливается.
- На прошлой неделе отфрезеровали асфальт около переезда в районе Турынино-1, профрезеровали так, что ездить стало хуже, чем было до этого, штрабы такие глубокие, что проехать, не потеряв колеса, можно на скорости 5 км/ч, - пишет в наших «Народных новостях» пользователь LEO55. - Утром и вечером образуются многокилометровые очереди, альтернативной дороги нет. Неужели нельзя фрезеровать непосредственно перед укладкой асфальта?
- Сегодня добирался до дома 1,5 часа, - рассказал вечером 15 апреля Геннадич.
На 12:30 вторника, 16 апреля, хвост пробки добрался до улицы Тульской.
Ситуацию мы попросили прокомментировать в городской управе. Ранее, напомним, городские власти обещали отремонтировать все железнодорожные переезды в Калуге до 15 апреля.
- По предварительной информации, работы в Турынино проводятся владельцем ж/д переезда, - рассказал во вторник заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Сегодня с утра осуществляется плановый объезд ж/д переездов. По результатам сообщим завтра в первой половине или, возможно, сегодня к вечеру.
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