Все железнодорожные переезды обещают отремонтировать до 15 апреля

Как мы уже рассказывали, из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде в четверг, 28 марта, затруднено движение на улице Карла Либкнехта. В ближайшие две с половиной недели в городе собираются заняться всеми переездами.

- Все переезды должны быть приведены в нормативное состояние до 15 апреля, - прокомментировал ситуацию первый заместитель городского головы Алексей Волков. - Если собственники этого не сделают, городские предприятия проведут работы своими силами, а затраты будут взысканы с балансодержателей.

Уважаемые читатели! А какие переезды, на ваш взгляд, требуют ремонта в первую очередь? Пишите в комментариях!