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Все железнодорожные переезды обещают отремонтировать до 15 апреля

28.03.2019 14:57 2 203 Дмитрий Ивьев, Фото: Светлана ТАРАСОВА.
Все железнодорожные переезды обещают отремонтировать до 15 апреля

Как мы уже рассказывали, из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде в четверг, 28 марта, затруднено движение на улице Карла Либкнехта. В ближайшие две с половиной недели в городе собираются заняться всеми переездами.

- Все переезды должны быть приведены в нормативное состояние до 15 апреля, - прокомментировал ситуацию первый заместитель городского головы Алексей Волков. - Если собственники этого не сделают, городские предприятия проведут работы своими силами, а затраты будут взысканы с балансодержателей.

Уважаемые читатели! А какие переезды, на ваш взгляд, требуют ремонта в первую очередь? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Светлана ТАРАСОВА.
Тэги: авто дороги
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