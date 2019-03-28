Улица Карла Либкнехта встала из-за ремонта переезда

В первой половине дня в четверг, 28 марта, на улице Карла Либкнехта затруднено движение из-за ремонта железнодорожного переезда. Фото выложили участники группы «Дорожный патруль-Калуга».
Проезжая часть в районе переезда сужена до одной полосы, поэтому пробка в обе стороны растянулась на сотни метров.
Когда завершится ремонт переезда, пока не сообщается. Водителям рекомендуют временно выбирать другие пути.
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