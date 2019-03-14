Ямы не будут заделывать на 27 улицах, которые ждёт капитальный ремонт

В ближайшие время в Калуге ожидается запуск асфальтовых заводов, что позволит активно проводить ямочный ремонт на разбитых улицах. Однако не на всех дорогах ямы устранят к майским праздникам. Дорожники не станут делать ямочный ремонт на 27 улицах, которые в нынешнем году ждёт капитальный ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Напомним, в бюджете на эти цели заложено почти 500 миллионов рублей. Но подрядчики для 27 улиц ещё не выбраны.

Пока ремонтные работы там не начались, ямы будут просто присыпать асфальтовой крошкой и щебнем, рассказали на днях в городской управе.

Вот эти 27 улиц в списке на ремонт в 2019 году:

Баженова,

Баррикад,

Глаголева,

Городенская,

Грабцевское шоссе,

Гурьянова,

Зелёная,

Зерновая,

Колхозный переулок,

Королёва,

Ленина,

Марата,

Молодежная (в деревне Лихун),

Никитина,

Октябрьская,

Ольговка,

Ольговский переулок,

Плеханова (участок),

Полевая,

Прончищева,

Пухова,

Пушкина,

Резванская,

Рылеева,

Сельский переулок,

Тарутинская,

Тульская.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, удастся ли коммунальщикам навести порядок в городе к майским праздникам? Пишите в комментариях!