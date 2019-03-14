Ямы не будут заделывать на 27 улицах, которые ждёт капитальный ремонт

В ближайшие время в Калуге ожидается запуск асфальтовых заводов, что позволит активно проводить ямочный ремонт на разбитых улицах. Однако не на всех дорогах ямы устранят к майским праздникам. Дорожники не станут делать ямочный ремонт на 27 улицах, которые в нынешнем году ждёт капитальный ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Напомним, в бюджете на эти цели заложено почти 500 миллионов рублей. Но подрядчики для 27 улиц ещё не выбраны.
Пока ремонтные работы там не начались, ямы будут просто присыпать асфальтовой крошкой и щебнем, рассказали на днях в городской управе.
Вот эти 27 улиц в списке на ремонт в 2019 году:
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