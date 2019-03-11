Стало известно, когда залатают ямы на дорогах

В понедельник, 11 марта, на заседании правительства глава региона обсудил состояние дорог в Калужской области.
-Там, где дороги были построены и отремонтированы с соблюдением технологий, они не разрушаются, - уверен губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - И 10, и 15 лет исправно служат. Там, где тяп-ляп сделаны, они разрушаются на следующий год. Внешне красиво всё, гладко, чёрного цвета, но всё это уплывает и растворяется.
Губернатор поручил специалистам министерства дорожного хозяйства провести ревизию дорог, особое внимание уделив тем, которые были отремонтированы за последние три года.
- Что с этими дорогами получилось, они опять требуют ремонта или исправно служат? - спрашивал глава региона. - У меня такое подозрение, что многие из этих дорог требуют снова ремонта. Причина простая: где-то там свалили асфальт, который никакого отношения к асфальту не имеет.
Глав муниципальных районов Анатолий Артамонов призвал все полномочия, связанные с ремонтом и обслуживанием дорог, передать в министерство дорожного хозяйства.
- Отводите от себя эту беду, зачем она вам нужна! - увещевал их глава региона. - Своровать эти деньги никому из ваших специалистов никто не даст, тот, кто попробует, будет отвечать. Одна головная боль.
Анатолий Артамонов рассказал, что в выходные специально проехался по Калуге, чтобы посмотреть состояние дорог. Он был потрясён увиденным.
Губернатор распорядился произвести ямочный ремонт к 1 мая, крайний срок – 9 мая.
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