Парковка на улицах Калуги стала бесплатной

С понедельника, 31 декабря, за парковку на центральных улицах Калуги не нужно платить. Такой режим будет действовать до последнего дня новогодних каникул, 8 января, включительно. Об этом сообщается на официальном сайте «Парковочного пространства Калуги».

Как мы уже рассказывали, 31 декабря в Калуге будут перекрываться для проезда улица Кирова и Театральная площадь.

Праздничную афишу с расписанием мероприятий можно найти здесь.