Парковка на улицах Калуги стала бесплатной

С понедельника, 31 декабря, за парковку на центральных улицах Калуги не нужно платить. Такой режим будет действовать до последнего дня новогодних каникул, 8 января, включительно. Об этом сообщается на официальном сайте «Парковочного пространства Калуги».
Как мы уже рассказывали, 31 декабря в Калуге будут перекрываться для проезда улица Кирова и Театральная площадь.
Праздничную афишу с расписанием мероприятий можно найти здесь.
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