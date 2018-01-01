Где отдохнуть в новогодние и рождественские праздники

В преддверии главного праздника страны Управление Культуры Калуги опубликовало афишу торжеств на Новый год и Рождество.Специально для наших читателей список мероприятий, которые организовывают в городе, мы представили в двух форматах - обычным текстовым и на карте.На ней вы можете увидеть все места, где будут проходить торжества. А кликнув на них мышкой, откроется список дат и событий, которые состоятся в этом месте.Постепенно она будет обновляться, мы будем добавлять на карту и в перечень новые события.Также ознакомиться со списком предновогодних, новогодних и постновогодних событий можно в нашей афише по ссылке:С наступающим Новым годом, Калуга!