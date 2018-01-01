НОВОГОДНЯЯ КАЛУГА

Где отдохнуть в новогодние и рождественские праздники

Афиша развлекательных мероприятий.
В преддверии главного праздника страны Управление Культуры Калуги опубликовало афишу торжеств на Новый год и Рождество.

Специально для наших читателей список мероприятий, которые организовывают в городе, мы представили в двух форматах - обычным текстовым и на карте.

На ней вы можете увидеть все места, где будут проходить торжества. А кликнув на них мышкой, откроется список дат и событий, которые состоятся в этом месте.

Постепенно она будет обновляться, мы будем добавлять на карту и в перечень новые события.

Также ознакомиться со списком предновогодних, новогодних и постновогодних событий можно в нашей афише по ссылке: Афиша Калуги.

С наступающим Новым годом, Калуга!
    22 декабря
    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 Торжественное открытие Резиденции Калужского Деда Мороза
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза
    Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского Калуга, ул. Циолковского, 79.
    14.00 «Празднуем Новый год в доме Циолковских» 6+
    • тематическая экскурсия
    • русские народные загадки о зиме;
    • «новогодняя викторина»;
    • шуточные игры и задания;
    • сладкие сюрпризы!

    Центральный парк культуры и отдыха
    • 15.00 Праздничное открытие городской новогодней ёлки «Сверкай огнями, ёлка!»

    Сквер Матери
    • 15.00 Открытие новогодней ёлки в микрорайоне Правый берег «Году новому улыбнёмся!»
    • Площадь Маяковского
    • 17.00 Открытие городской новогодней ёлки «Праздник к нам приходит»
    23 декабря
    Московская площадь
    • 17.00 Открытие городской новогодней ёлки «Здравствуй, Новый год!»
    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза
    Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского
    14.00 Калуга, ул. Циолковского, 79. «Празднуем Новый год в доме Циолковских» 6+
    • тематическая экскурсия
    • русские народные загадки о зиме;
    • «новогодняя викторина»;
    • шуточные игры и задания;
    • сладкие сюрпризы
    27 декабря
    Гостиный двор
    • 12:00 «Новогодний квест», 0+
    29 декабря
    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 Торжественное открытие Резиденции Калужского Деда Мороза
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза
    Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского Калуга, ул. Циолковского, 79.
    14.00 «Празднуем Новый год в доме Циолковских» 6+
    • тематическая экскурсия
    • русские народные загадки о зиме;
    • «новогодняя викторина»;
    • шуточные игры и задания;
    • сладкие сюрпризы!
    30 декабря
    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 Торжественное открытие Резиденции Калужского Деда Мороза
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза
    Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского Калуга, ул. Циолковского, 79.14.00 «Празднуем Новый год в доме Циолковских» 6+
    • тематическая экскурсия
    • русские народные загадки о зиме;
    • «новогодняя викторина»;
    • шуточные игры и задания;
    • сладкие сюрпризы!
    Гостиный двор
    • 14:15 Новогодняя программа «Подарок для Деда Мороза», 0+
    31 декабря
    Театральная площадь
    • 18.00 Открытие главной городской новогодней ёлки «С Новым годом, Калуга!»
    • 18:30 Праздничный фейерверк
    1 января
    Театральная площадь
    • 1:00 – 4:00 Развлекательная программа «Новогодняя ночь - 2019»

    2 января
    Центральный парк культуры и отдыха
    12.00 Городской новогодний конкурс-парад карнавальных костюмов «Новогодний пятачок»
    • Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
    • Городской конкурс-парад карнавальных костюмов «Новогодний пятачок»
    • Награждение участников конкурса-парада Танцевальный флешмоб
    • Концертно-развлекательная программа
    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороз

    3 января
    Центральный парк культуры и отдыха
    12.00 Новогодняя театрализованная программа «Праздник русского валенка»
    • Театрализованное представление
    • Выставка-конкурс «Расписные валенки 2019»
    • Награждение участников выставки-конкурса
    • Народные игры, песни, забавы

    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороз
    4 января
    Центральный парк культуры и отдыха
    12.00 Театрализованная программа «Новогодний бал»
    • Театрализованное представление
    • Зимние забавы и конкурсы
    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 Торжественное открытие Резиденции Калужского Деда Мороза
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза
    Гостиный двор
    • 12:00 Интерактивная игра «Если снежинка не растает», 3+
    5 января
    Центральный парк культуры и отдыха
    12.00 Новогодняя развлекательная программа «Фабрика чудес»
    • Выступление творческих коллективов
    • Игровая программа для детей

    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 Торжественное открытие Резиденции Калужского Деда Мороза
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза
    Гостиный двор
    • 12:00 Праздничная программа для детей и взрослых «Игра у елки», 3+
    6 января
    Центральный парк культуры и отдыха
    12.00 Театрализованное представление «Накануне Рождества»
    • Народные игры, песни, забавы
    • Обряды, гадание
    • Праздничное угощение

    Дом мастеров пер.Григоров, 9
    • 12.00 Торжественное открытие Резиденции Калужского Деда Мороза
    • 12.00 - 15.00 Театрализованные экскурсионные и развлекательные программы в Резиденции Калужского Деда Мороза

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