Какие улицы перекроют 31 декабря

В связи с праздничными новогодними мероприятиями 31 декабря в Калуге будут закрывать улицы для движения транспорта.
31 декабря
|
Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.
Уважаемые читатели! А в каких необычных местах вам доводилось встречать Новый год? Расскажите в комментариях!
|
Посещаемость KP40.ru за год выросла на 60% 31.12.2018 14:04
Парковка на улицах Калуги стала бесплатной 31.12.2018 13:16
Где отдохнуть в новогодние и рождественские праздники 31.12.2018 12:28
Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год 29.12.2018 14:49
Разыгрываем билеты на новогоднюю сказку «Снежная королева» 28.12.2018 08:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: