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Какие улицы перекроют 31 декабря

31.12.2018 12:46 0 709 Дмитрий Ивьев
Какие улицы перекроют 31 декабря

В связи с праздничными новогодними мероприятиями 31 декабря в Калуге будут закрывать улицы для движения транспорта.

31 декабря

  • С 12:00 до 4:00 1 января - на Театральной площади  (от улицы Кирова до улицы Суворова);
  • С 18:00 до 19:00 - по улице Кирова (в районе Театральной площади).

Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Праздничную афишу смотрите по ссылке.

Уважаемые читатели! А в каких необычных местах вам доводилось встречать Новый год? Расскажите в комментариях!


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Тэги: праздник новый год
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