Какие улицы перекроют 31 декабря

31.12.2018 12:46 709 Дмитрий Ивьев

В связи с праздничными новогодними мероприятиями 31 декабря в Калуге будут закрывать улицы для движения транспорта. 31 декабря С 12:00 до 4:00 1 января - на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

С 18:00 до 19:00 - по улице Кирова (в районе Театральной площади). Водителей призывают заранее выбирать пути объезда. Праздничную афишу смотрите по ссылке. Уважаемые читатели! А в каких необычных местах вам доводилось встречать Новый год? Расскажите в комментариях!



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