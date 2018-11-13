От маршруток пытаются избавиться в Обнинске

В Обнинске собираются оптимизировать маршрутную сеть общественного транспорта. В понедельник, 12 ноября, об этом на планёрке в администрации города рассказал заместитель главы по экономическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ.
Сейчас в городе работает около 300 микроавтобусов. А по новой схеме запланировано оставить всего 80. При этом с 15 до 22 должно увеличиться количество больших автобусов. Количество маршрутов сократится с 16 до 9.
- В процессе работы разработчиком оптимизированной маршрутной сети города был проведен комплексный анализ существующих маршрутов по направлениям дублирования трасс, эффективности суточной загрузки улично-дорожной сети, провозной способности транспорта, приведение коэффициентов вместимости транспорта, непрямолинейности маршрутных трасс к нормативным показателям и увеличения объема перевозок при сохранении/сокращении загрузки улично-дорожной сети, - пояснил Ананьев.
По его словам, сохранено основное кольцевое движение по маршрутам №№2 и 3: жители могут беспрепятственно добраться от АБЗ, Кончаловских Гор, Старого города до 51 мкрн. и ул. Энгельса по ул. Курчатова или по пр. Ленина. Также учтены пожелания и интересы жителей, проживающих в районе п. Мирного, ул. Звездной и Заовражья. Разработан маршрут №7, воспользовавшись которым жители могут добраться до социально значимых объектов города.
Проект оптимизированной маршрутной сети размещен на официальном портале администрации Обнинска. Вопросы и предложения от населения принимают до 25 ноября.
Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу и как бы вы оптимизировали работу транспорта в Калуге? Пишите в комментариях!
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